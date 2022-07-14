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Giriş Tarihi: 14.7.2022 11:29 Son Güncelleme: 14.7.2022 11:42

Enişteye kurşun yağmuru

Bursa'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Barış D, eniştesi 42 yaşındaki Osman K’ya kurşun yağdırdı. Saldırgan kaçtı, enişte ağır yaralandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Enişteye kurşun yağmuru

Bursa'nınİnegöl ilçesinde gece yarısı sokak ortasında yaşanan akraba kavgasında kan aktı. İddiaya göre eniştesiyle alacak verecek tartışması yaşayan Barış D, tartıştığı Osman K'ya öfkelendi. Otomobiline binen eniştesine belinden çıkardığı tabancayla kurşun yağdıran Barış D, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde kalan içinde kalan Osman K, yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak önce İnegöl Devlet Hastanesine, buradan da, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Osman K'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Polis, Barış D'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Enişteye kurşun yağmuru
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