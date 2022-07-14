Enişteye kurşun yağmuru

Bursa'nınİnegöl ilçesinde gece yarısı sokak ortasında yaşanan akraba kavgasında kan aktı. İddiaya göre eniştesiyle alacak verecek tartışması yaşayan Barış D, tartıştığı Osman K'ya öfkelendi. Otomobiline binen eniştesine belinden çıkardığı tabancayla kurşun yağdıran Barış D, olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde kalan içinde kalan Osman K, yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak önce İnegöl Devlet Hastanesine, buradan da, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Osman K'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Polis, Barış D'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.