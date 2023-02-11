Enkaz altında 12 zeytinle 32 saat yaşam mücadelesi

Hatay'da enkaz altından çıkarıldıktan sonra Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan 32 yaşındaki Ergit, deprem sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Ankara'da özel şirkette çalıştığını, Hatay'a kısa süreli bir görev için gittiğini dile getiren Ergit, deprem esnasında kaldığı otel odasında bir masanın altına sığındığını belirtti. Bu masanın kendisini koruduğunu söyleyen Ergit, "Bulunduğum odadan iki kat aşağıya düştüm. Elimde masanın demir parçası, üstümde de ikili bir koltuk vardı, onun üstünde de otelin demir yığınları. Bu şekilde bir odanın içinde kaldım. Hayatımda ilk kez böyle bir deprem yaşadım." dedi. Kendisi gibi enkaz altında kalan ve sesi çıkabilen kişilerle irtibat kurduklarını, umudunu hiç yitirmediğini ve hep "Biri gelip bizi kurtaracak." diye kendine telkinlerde bulunduğunu anlatan Ergit, Ankara'dan gelen babası, iş arkadaşları ve sivil toplum kuruluşundan kişilerin yardımıyla enkazdan çıkarıldığını ifade etti.