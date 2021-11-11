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Giriş Tarihi: 12.11.2021

22 yıldır dinmeyen acı

DHA
22 yıldır dinmeyen acı

12 Kasım 1999’daki Düzce depreminde 8 kişinin öldüğü Yonca Apartmanı’ndan 3.5 saat sonra enkaz altından kızıyla birlikte çıkarılan Emine Satılmış (57), depremin yıldönümünde o anları gözyaşları içinde anlattı

Düzce ve Bolu, 12 Kasım 1999'da saat 18.57'de 30 saniye süren 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, kızıyla birlikte enkaz altında kalan Emine Satılmış yaşadıklarını geçen 22 yıla rağmen unutamadı. Düzce'nin Aydınpınar Caddesi'nde yıkılan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Yonca Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan Emine Satılmış kızıyla birlikte 3.5 saat enkaz altında kaldığı anları ve yaşadıkları zorlukları anlattı.
Emine Satılmış her şeyin bir anda olduğunu belirterek, "17 yaşındaki kızım içeri geldi. Limon istedi. Dolabın kapısını ya tuttu ya tutmadı bir anda oldu her şey. Her şey birbirine girdi. Ben hemen "kızım neredesin yavrum" diye bağırmaya başladım. O anda dolabın kapısı çıktı, vurduğu gibi kızımı yere düşürdü. Ondan hiç ses çıkmadı. 'Annecim neredesin yavrum' diye bağırdım. Karanlık ve sürekli bir şeyler düşüyordu. Sonra ararken bir anda onu tuttum ayağından. Onu demir yemek masamızın altına çektim. İkimiz de oraya girdik. Orada 'Annem uyan' dedim ve masadan düşen kolayı onun yüzüne döktüm. 'Anne ben iyiyim' demeye başladı. 'Anne öldük biz, ölüyoruz biz' diye söylüyordu" dedi. Satılmış, 3.5 saatlik sürenin ardından enkaz altından çıkarıldıklarını söyledi.

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22 yıldır dinmeyen acı
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