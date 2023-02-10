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Giriş Tarihi: 10.2.2023 12:49 Son Güncelleme: 10.2.2023 13:10

Enkaz altında kalan Antalyalı Uzman Er hayatını kaybetti

Antalyalı Uzman Er Abdullah Acar (25), Hatay’da konakladığı otelin enkazında yaşamını yitirdi. Acar'ın cenazesi Antalya'da toprağa verilecek.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Enkaz altında kalan Antalyalı Uzman Er hayatını kaybetti

Uzman Er Abdullah Acar, depreme Hatay'da konakladığı otelin yıkılması sonucu yakalandı. Sınırdaki birliğinden eğitim için Isparta'ya gittiği öğrenilen Acar'ın acı haberi, Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Acar'ın evlerinin evin önündeki sokağa Türk bayrakları asılıp taziye çadırları kuruldu.

Baba Mehmet Acar, şehit oğlunun 5 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirterek, Depremden bir gün önce telefonla görüştük. Isparta'ya geçmeden önce 10 günlük izninin bulunduğunu bunun için iznini kullanacaktı" dedi.

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Enkaz altında kalan Antalyalı Uzman Er hayatını kaybetti
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