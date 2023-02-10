Enkaz altında kalan Antalyalı Uzman Er hayatını kaybetti

Uzman Er Abdullah Acar, depreme Hatay'da konakladığı otelin yıkılması sonucu yakalandı. Sınırdaki birliğinden eğitim için Isparta'ya gittiği öğrenilen Acar'ın acı haberi, Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Acar'ın evlerinin evin önündeki sokağa Türk bayrakları asılıp taziye çadırları kuruldu.

Baba Mehmet Acar, şehit oğlunun 5 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirterek, Depremden bir gün önce telefonla görüştük. Isparta'ya geçmeden önce 10 günlük izninin bulunduğunu bunun için iznini kullanacaktı" dedi.

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