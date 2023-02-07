Enkaz altında kalan astsubay ve oğlu yan yana toprağa verildi

Hatay'da eşi Bilnur ve 2 çocuğuyla birlikte depremin etkisiyle yıkılan evinde göçük altında kalan Astsubay Emrah Yaman ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaman'ın eşi Bilnur ve 3 yaşındaki kızı ise yaralı olarak kurtarıldı. Önce hastaneye kaldırılan anne ve kızı kısa süren tedavini ardından taburcu edildiler.

YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Astsubay Emrah Yaman ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut ise Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Çakırlar Köyü'nde cenaze namazının ardından köy mezarlığında yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında baba ve oğul yan yana toprağa verildi. Cenazeye köy dışından gelen yüzlerce kişi katıldı. Eşi Bilnur yakınlarını yardımı ile ayakta durabildi. Emrah Yaman'ın 5 yıldır astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

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