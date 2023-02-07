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Giriş Tarihi: 7.2.2023 14:28 Son Güncelleme: 7.2.2023 14:40

Enkaz altında kalan astsubay ve oğlu yan yana toprağa verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Hatay’da enkaz altında kalan Astsubay Emrah Yaman (33) 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut ile birlikte hayatını kaybetti. Baba oğul Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Çakırlar Köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Enkaz altında kalan astsubay ve oğlu yan yana toprağa verildi

Hatay'da eşi Bilnur ve 2 çocuğuyla birlikte depremin etkisiyle yıkılan evinde göçük altında kalan Astsubay Emrah Yaman ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaman'ın eşi Bilnur ve 3 yaşındaki kızı ise yaralı olarak kurtarıldı. Önce hastaneye kaldırılan anne ve kızı kısa süren tedavini ardından taburcu edildiler.

YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Astsubay Emrah Yaman ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut ise Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Çakırlar Köyü'nde cenaze namazının ardından köy mezarlığında yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında baba ve oğul yan yana toprağa verildi. Cenazeye köy dışından gelen yüzlerce kişi katıldı. Eşi Bilnur yakınlarını yardımı ile ayakta durabildi. Emrah Yaman'ın 5 yıldır astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Enkaz altında kalan astsubay ve oğlu yan yana toprağa verildi
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