Enkaz altında kalan İngilizce öğretmeni, kendisini kurtaran itfaiye ekibini unutmadı

Bu süre zarfında itfaiye erleriyle sohbet ederek onları tanıma imkanı bulan Şahin, tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden cep telefonuyla görüntülü arayarak, ekipteki her bir kurtarıcıya ayrı ayrı teşekkür etti. Duygulu anların yaşandığı görüşmede Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Sizlerle enkaz altında konuşunca enerjiniz bana geçti. Kimsede umut yoktu çok fazla. Ben de ses alamamıştım. Enkaz altındayken sesinizi duydum. O sesi alınca da iyice güven geldi. 'Bu adamlar gerçekten işi iyi bilen adamlar.' dedim. Allah razı olsun. Sizler olmasaydınız ben enkaz altında çok sıkıntıdaydım. Ben de sizin gibi gönüllü olacağım. Keşke çabucak iyileşip sizlere katılabilseydim."