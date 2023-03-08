Enkaz altında kalarak ölen polis, evinden ziynet eşyası almak isteyen kişiyi yalnız göndermek istememiş

AĞIR HASARLI BİNA İKİNCİ DEPREMDE YIKILDI

Binada yaşayanlardan 2 çocuk babası Ali Şara, evinden ziynet eşyalarını almak istedi. Güvenlik önlemi alan polis memurlarından 3 çocuk babası Halit Baydoğan, Şara'nın ısrarları üzerine yalnız gidemeyeceğini söyleyerek kendisine eşlik etti. Şara ve Baydoğan'ın bina içinde olduğu 13.24'te, bu kez Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Daha önce boşaltılan bina, bu kez yıkıldı, Şara ve Baydoğan enkaz altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmalarında, 15 saatin ardından önce Baydoğan'ın, sonra Şara'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.