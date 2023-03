Enkaz altında kalmaktan ’koltuk değneği’ ile işte böyle kurtuldu...

"ENGELLİ OLDUĞUM HALDE SANİYE FARKIYLA DEPREMDEN KURTULDUM"

Depremle birlikte bir anda elektriklerin kesildiğini, eşyaların devrildiğini ve yattığı odanın balkonunun çökmesiyle kaçtığını, engelli olmasına rağmen son anda binadan çıktığını belirten 55 yaşındaki İbrahim Kıraç, "Elektrikler kesildi, hava rüzgârlı ve yağmurluydu. 4 gün dışarıda kaldık, kimseye ulaşamadık. Engelli olduğum halde saniye farklıyla depremden kurtuldum. Orada tek yaşıyordum, ikinci kattan aşağıya nasıl indim bilmiyorum. Saat gece 04.00 civarlarında lavaboya gitmek için kalktım, yaklaşık 3-5 dakika oturdum sonra elektrikler kesildi. Televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, kapı, pencere falan hepsi dağıldı. Balkon çökünce yattığım yer olan salondaki camların yarısından çoğu yarıldı. O anda hiçbir şey düşünemezsin, canını düşünüyorsun. Nasıl çıktığımı hala bilmiyorum" dedi.



"YETER Kİ HATAY'DAN ÇIKALIM"

Depremden sonra 4 gün Hatay'da kaldığını, bölgeden dönen bir araçla önce Tokat'a gittiğini ve daha sonra Eskişehir'e geldiğini belirten Kıraç, şu ifadeleri kullandı: "Eskişehir'e gelmem 4 gün sürdü çünkü araba yoktu. Dördüncü gün ise bir araba geldi ve 'Nereye götürüyorsa götürsün, yeter ki Hatay'dan çıkalım' dedik. Bizi Tokat'ta bıraktılar, orada da kızımın yanına gittim. Ondan sonra oradan da buraya geldik. Eşyalardan hiçbir şey alamadım, sadece çantam var başka bir şey yok. Şarj makinesini bile alamadım. Eskişehir iyi ve güzel bir şehir ama nankör insanlar da var. Şurası insanın evi gibi olmaz fakat her şeyden daha önemlisi can sağlığı. Yani can sağlığı olmazsa hiçbir şey olmaz. İnsana yeme, içme, para, pul veya eşyadan daha çok lazım olan şey sıcak bir yataktır, o yeter."