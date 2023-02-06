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Giriş Tarihi: 6.2.2023 22:23

Enkaz altında yaptığı paylaşımıyla hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depreme Malatya'daki evinde yakalanan 20 yaşındaki Boran Kubat, enkaz altından yaptığı sosyal medya paylaşımını görenler tarafından kurtarıldı

AA
Enkaz altında yaptığı paylaşımıyla hayata tutundu

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi hazırlık sınıfında okuyan Boran Kubat, ara tatilini ailesinin yanında geçirmek için memleketi Malatya'ya geldiğini söyledi.

Gece yattıktan sonra ilk depreme uykuda yakalandığını anlatan Kubat, dışarı çıktıktan bir süre sonra ikinci bir deprem olmayacağını düşündüğünü ve ailesiyle eve girdiklerini belirtti.

İkinci depreme yine evinde yakalandığını ve binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldığını anlatan Kubat, "Uykuda yakalandık iki depreme de. Birden salladı, gözümü açar açmaz kafamı eğdim. Baktım annem yanıma düştü, simsiyah bir alan oluştu gün ışığında. Ondan sonra telefonum yanıma düştü. Telefonuma sarıldım, hemen arkadaşlarımı aradım." dedi.

Daha sonra sosyal medyadan yardım istemeyi düşündüğünü vurgulayan Kubat, "Sosyal medyada paylaşırsam, arkadaşlarım hepsi görürse hepsi gelebilir diye düşündüm. Öyle de oldu. Sağ olsunlar. 5 buçuk, 6 saat kaldım enkazda. Telefonla sürekli görüşme halindeydik zaten ama telefon bir çekiyor bir çekmiyor. Bizim köyün muhtarı geldi. Arkadaşlarım çok yardım etti. Onlar kurtardı. Onlar balyozla vurdular. Ben dedim ki 'bu nokta'. Balyozla vurdular, ben dedim ki 'bu nokta'. Dört, beş vurmadan sonra buldular bizi." diye konuştu.

Kendisiyle beraber annesinin de kurtulduğunu, dayısı ve anneannesinin ise halen enkaz altında olduğunu aktaran Kubat, sosyal medyadan sesini duyup yardımına koşanlara teşekkür etti.

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Enkaz altında yaptığı paylaşımıyla hayata tutundu
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