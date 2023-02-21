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Giriş Tarihi: 21.2.2023 16:58 Son Güncelleme: 21.2.2023 17:39

Enkaz altındaki anne ile kızı, papağan sayesinde kurtuldu

Gaziantep’teki bir enkazda görev yapan BAĞKUT ekipleri, papağanın çıktığı aralıkta yaptıkları çalışmada resim tablosunun arkasındaki anne ve kızına ulaştı. Çöken tavan altında kalan Büşra Özdemir ile 3 yaşındaki kızı Nur Sima, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Enkaz altındaki anne ile kızı, papağan sayesinde kurtuldu

Depremin olduğu günden bu yana yıkımın yaşandığı bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için çalışan BAĞKUT (Bağcılar Arama ve Kurtarma) ekipleri, geri döndü. BAĞKUT görevlilerini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve mesai arkadaşları karşıladı.

PAPAĞANI TAKİP EDEREK ANNE VE KIZINI KURTARDILAR

Bağkutlular, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen bölgeyi ve orada yaşananları anlattı. Çok sayıda mucize gibi olaya tanıklık eden BAĞKUT'un lideri Yaşar Ermiş, Gaziantep Nurdağı'nda bir papağanı takip ederek ulaştıkları anne ile kızını kurtarma anı herkesi duygulandırdı.

TABLOYU KALDIRDIĞIMIZDA ONLARLA KARŞILAŞTIK

Ermiş, o an yaşadıklarını şöyle anlattı: "Büyük bir apartmanın enkazında çalışıyorduk. Bir aralıktan papağan uçtuğunu gördük. Kuşun çıkmasıyla orada canlı olabileceğini düşündük. O noktada çalışma yaptık. Orada yaşayan biri olduğunu sesten fark ettik. Enkaz altındakilere moral vermek için sohbet ettik. Önümüze çıkan resim tablosunu kaldırdığımızda arkasında anne ve kızıyla karşılaştık. Ancak bir insanın vücudunun sığacağı boşlukta sıkışıp kalmışlardı. Önce 3 yaşındaki Nur Sima Özdemir'i kurtardık. Sonra anne molozları dışarı atarak bize yardımcı oldu. Sonunda anne Büşra Özdemir'i (30) de kurtardık ama baba ile diğer çocuğu salonda hayatını kaybetti" dedi.

İLK İSTEĞİ JELİBON OLDU

Diğer BAĞKUT üyesi Abdullah Oğul da Nur Sima'nın kurtulduktan sonra ilk isteğinin jelibon olduğunu söyledi.

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Enkaz altındaki anne ile kızı, papağan sayesinde kurtuldu
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