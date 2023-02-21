Enkaz molozları arasında anılar

Asrın felaketinde Adana'da yıkılan binaların enkazının toplandığı boş arazide depremzedeler, molozlar arasında anılarını aradı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan 'Deprem Soruşturma Bürosu'nun çalışmaları kapsamında, kentte depremde yıkılan binaların enkazları Rüzgarlı Tepe mevkiindeki alana getirilerek döküldü. Ekiplerin depremler sonrası ilk günlerde veya yıkım sırasında bulup ayırdıkları eşyalar da bina isimlerine göre belirlenen bölümlere konuldu.

YAKINLARI TESLİM ALIYOR

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarıyla izlenen alana gelenler, depremde yakınlarını kaybettiklerine dair belgeleri ibraz ettikten sonra içeri alınıyor. Bu kişiler, ayrılan eşyalar arasında yakınlarına ait olanları arıyor. Yakınlarının eşyalarını bulanlar, bunları teslim alıyor. Yıkım anı dışında enkaz yığınlarının içinde kalan eşyalar ise daha sonra yakınlarının incelenmesine açılacak.

FOTOĞRAFINI BULDU

Emekli öğretmen Ömer Demirel (70), yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden kızı Emine Demirel'den (40) geriye kalan hatıralarını aramak için enkaz alanına geldi. Demirel, Tutar Apartmanı'nın eşyalarını tek tek kontrol etti ancak kızından geriye bir tek fotoğraf bulabildi. Acılı baba kızının İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yaptığını ve tez hazırladığını belirterek, "Tez hazırladığı için bu evde kalıyordu. Tek başına tezine adapte olmuştu. Onu bitirmeye çalışıyordu" dedi.