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Giriş Tarihi: 21.2.2023 11:01

Enkaz yığınlarında nefes arayışı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da yaraları sarma mücadelesine 27 kişilik arama kurtarma ekibiyle katılan itfaiyenin ‘enkaz yığınları arasındaki nefes arayışı’ kesintisiz devam ediyor.

Enkaz yığınlarında nefes arayışı

Hatay'da 'yardımların dağıtımı, geçici yaşam alanları oluşturulması ve seyyar tuvalet kurulumları görevini üstlenen' Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 400'ü aşkın personel ile 150'ye yakın araç ve ekipmanla yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Bir taraftan yardım dağıtımları ile diğer taraftan enkaz kaldırma çalışmalarına verilen destek devam ederken, itfaiye ekipleri 'Hataylıların enkaz başındaki umutlu bekleyişlerine' arama çalışmaları ile destek veriyor. Merkez Antakya ilçesinde 27 personel ile iki ekip halinde çalışan Büyükşehir itfaiyesi, AFAD koordinasyonunda belirlenen enkazlarda görev alıyor. Harabeye dönen şehirde 'yıkılma tehlikesi olan binalarla çevrili' dar sokaklarda çalışan itfaiye ekipleri, tükenme noktasına gelen umutları yeşertmek için insanüstü gayret gösteriyor.

Termal görüntüleme cihazları ile moloz yığınları arasında ısı tespit etmeye çalışan ekipler, zaman geçtikçe cansız bedenlere ulaşıyor ve genellikle ailelerin enkaz başındaki umutlu bekleyişi çaresizlikle sona eriyor.

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Enkaz yığınlarında nefes arayışı
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