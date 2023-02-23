Enkaza girerken hiç korkumuz yoktu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 5 aylık bebeği 131 saat sonra sağ çıkaran maden işçisi İlker Aksakal (32), hiç korku duymadan enkaza girdiğini söyledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi'ne bağlı madenciler, Cebrail Mahallesi Oymak Sokak'taki bir binanın enkazından depremden 131 saat sonra bir bebeği kurtardı. 5 aylık Asya bebeği, baş aşağı sarkıp meslektaşları tarafından ayaklarından yukarıya çekilerek bulunduğu yerden çıkaran bir çocuk babası İlker Aksakal, Asya bebeğe "umut" olmanın mutluluğunu yaşıyor. Aksakal, "Baktık içeriye, ilk başta ölmüş sandık. Tekrar baktığımızda bebek yaşıyormuş. Biz ondan sonra daha hırslı çalışmaya başladık. Gireceğimiz yer çok alçaktı. Bana, 'Sen girersin, zayıfsın' dediler. Hiç korku olmadan oraya girdik. Bebeği o şekilde görünce çok hüzünlendim. Dolabın kapağı gelmiş üstüne, beşik kırılmış. Çektim yatağını gelsin diye ama gelmiyordu. Baktım bir yerinde kırık var mı yok mu diye. Ağlamaya başlayınca sakinleştirdim orada. Başını kollarımın üstüne koydum, 'Beni geriye çekin' dedim. Bebeğe hiçbir zarar gelmesin diye kafası kollarımın üzerindeydi. Kollarımı sürükleyerek dışarıya çıkardım. Şükür onu kurtardık" dedi.