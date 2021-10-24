Enkazda 70 bin lira kayıp

KOCAELİ Kartepe
'ye bağlı Maşukiye Mahallesi Uzuntarla Caddesi üzerinde bulunan Kemal Gürler
'e ait çiftlikteki kulübede, önceki gün saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevlere teslim olan kulübenin yan tarafında bulunan ahırdaki büyükbaşlar, yangının ahıra sıçrama ihtimaline karşı başka bir yere alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin yanına gelen çiftlik sahibi Kemal Gürler, küle dönen kulübede 70 bin TL'sinin bulunduğu söyleyerek yanan eşyalarının arasında para aradı. İtfaiye erlerinin de kendisine yardım ettiği Kemal Gürler, yanan eşyaların arasında yaklaşık 500 TL buldu. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda başka paraya rastlanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA