Enkazda kalan arabaların şasilerini çalmışlardı: Oto çetesi adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve 5607 SKM" suçları ile çalıntı ve çenç araçların ele geçirilmesi ve faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DEPREMDE HASAR GÖREN ARAÇLARIN BİLGİLERİNİ ALDILAR

Ülkemiz ve İstanbul genelinde şüpheli şahısların piyasadan temin ettikleri veya yurtdışından getirdikleri araçların üzerinde kaza, deprem ve yangın gibi sebeplerden dolayı ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçları piyasadan temin ederek söz konusu araçların fabrikasyon bilgilerini uyarlayarak çenç yaptıkları anlaşıldı.

35 ARACIN BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin bu yöntem ile kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kullanarak olaylarla alakası olmayan 3. Kişilere sattıkları tespit edildi. Toplamda bilgilerini değiştirdikleri 31 aracın satışının yapıldığı belirlenirken bu araçlardan 19'unun yurtdışından getirildiği, 5'sının çalıntı olduğu 5'inin hacizli araç olduğu 1 aracın ise menşei belirlenemedi.

18 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak illerinde dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.