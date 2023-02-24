Enkazda sesini böyle duyurdu: Ayakkabısını duvara...

Ekmekçi Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın dördüncü katında annesi, babası, kardeşi ve babaannesiyle yaşayan 21 yaşındaki Sözen, bir saat kaldığı enkazdan çıktıktan sonra depremin üçüncü günü ailesinden haber alabildi. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan annesini görmek için kente gelen ve buradaki muayenede pelvis kemiğinin kırıldığını öğrenen Sözen, ameliyat edildi. Annesiyle hastaneden taburcu edileceği günü bekleyen Sözen, AA muhabirine, 7,7 büyüklüğündeki depremde sallandığını hissedip uyandığını, gözlerine ve ağzına toprak dolduğunu, burnunun kanadığını fark ettiğini söyledi. Evlerinin bir bölümünün yıkıldığını belirten Sözen, şunları anlattı: "Yatağın döşeği üstüme gelmiş, beton da onun üzerine düşmüş. İçimde hiç öyle öleceğime dair bir his yoktu, hep kurtarılacağım hissi vardı. Biri geldi yanıma, kim olduğunu bilmiyorum, Türkçesi düzgün değildi, 'Seni kurtaracağım' dedi, elimi tuttu. Aslında elim tutulacak gibi değilmiş çünkü enkazın altındaymış. Bir saat kaldım enkazın altında. Nişanlımın ailesi geldi, adımla seslendiler. 'Buradayım' dedim, sesimi duymadılar. Yanıma kutudaki ayakkabılarım düşmüştü, ayakkabımla duvara vurdum, gelip beni kurtardılar. Yatak üstüme düştüğü için rahat kurtardılar. İki elim de enkazın altındaydı, birini kurtardım ama bir elim ve bacaklarım kaldı. Hareket eden elimle ayakkabıyı duvara vurdum. O elimi tutan kişi nefes almam için bir yer açtı bana ama geri gelmedi."