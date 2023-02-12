Enkazdaki her ses yeni bir nefes

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı Ebru Apartmanı çöktü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için verilen büyük mücadele sonuç verdi. 7 yaşındaki Selin, annesi Rezzan ve babası Ahmed Salih, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri ve JAK timleri tarafından 133 saat sonra başarılı bir operasyonla sağ olarak kurtarıldı. Baba Ahmed Salih gözyaşlarını tutamazken, aile üyeleri ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ailenin küçük erkek çocuklarının ise hayatını kaybettiği belirtildi.Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkazın zeminine 4 metre uzunluğunda yaşam koridoru açarak 121'inci saatte Melisa Ülkü'ye ulaştı. Kurtarma ekipleri ile konuşan Melisa Ülkü, annesinin yanında olduğunu ve hayatını kaybettiğini söyledi. Ekiplere "Hayattayım" diyen Ülkü, su istedi. Enkaz alanına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da geldi. Üzerindeki montun çıkışına engel olduğu için çıkartılması istenen Melisa Ülkü montunu Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya emanet etti. Melisa Ülkü, Aksaray valisine "Montum size emanet buradan çıktıktan sonra sizden geri alacağım" dedi. Melisa Ülkü'nün montunu eline alan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gözyaşlarına hâkim olamadı. Ekipler yoğun uğraşlar sonucunda 133'üncü saatte Ülkü'yü enkazdan canlı bir şekilde çıkarmayı başardı. Melisa Ülkü ve annesinin Elbistan Yunus Emre Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Apartmanı'nın altındaki markete birlikte alışveriş için gittikleri ve kasada ücreti ödedikleri sırada Elbistan merkezli ikinci depreme yakalandıkları ortaya çıktı.SABAHHatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin çalışmalarıyla depremin 132. saatinde yaklaşık 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan kurtarıldı. Sağlık personelinin kucağında ambulansa götürülen bebek, tedavi altına alındı.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde UMKE, JÖAK, Polis Arama Kurtarma ekipleri, Kardelen Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdürdü. Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altındaki 4 yaşındaki Şengül Karabaş ile iletişim kurdu. Çocuk, 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı çıkarıldı. Depremin 132. saatinde kurtarılan küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şengül'ün ilk isteği ise sarı kola oldu.Yaklaşık 10 dakika sonra da enkazdan küçük kızın babası Sezai Karabaş çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye yatırılan baba Karabaş, kurtarma ekibine "Allah sizden razı olsun. Eşim de benden önce çıkmaya çalışmıştı ama yetişemedi galiba. Kapının orada olacaktı" dedi. Babanın kurtarılmasının ardından vatandaşlar alkışlarla ekibe teşekkür etti.Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 128'inci saatinde 13 yaşındaki Arda Can Övün çıkarıldı. Övün'ü enkazdan çıkaran ekipler arasında yer alan Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri, Beşiktaşlı çocuğa forma sözü verdi.Hatay'da kurtarma çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2 aylık bir bebeği kurtardı.Enkazdan çıkarılan bebek, ambulansa ulaşıncaya kadar kendisini kurtaran görevlinin parmağını bir an olsun bırakmadı.Hatay'ın Belen ilçesinde Tuna Apartmanı'nın enkazından 131. saatin sonunda 7 yaşındaki İrem Bağrıaçık çıkarıldı. İrem'in annesi Halime Bağrıaçık'ın (27) 3 gün önce aynı binanın enkazından kurtarıldığı ve tedavisi için Mersin'e sevk edildiği, 2 kardeşinin ise enkazda cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi.Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemin katında 130 saattir enkaz altında bekleyen Ümit Gülçiçek ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde ise Menekşe Tabak (70) 122 saat sonra sağ çıkarıldı.Diyarbakır'da da yıkılan 8 katlı Sözel Apartmanı'nda enkaz altında kalan 55 yaşındaki Maşallah Çiçek 122 saat sonra kurtarıldı.Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4 katlı Ebru Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, ses alınması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı. Ekipler, Abdülkerim (67) ve eşi Sena Nanu'yu (67) depremden 138 saat sonra enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Abdülkerim Nano, kurtarıcılarına ellerini öperek teşekkür etti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gökhan Çalışkan (44), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de 13 yaşındaki İkra Arslan, depremden 138 saat sonra kurtarıldılar.Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti. Çamlık Apartmanı enkazında ses gelmesi üzerine ekipler, yıkıntı altındaki 63 yaşındaki Güler Güler ile iletişim kurdu. Güler 6 saatlik çalışmayla enkazdan yaralı çıkarıldı. Depremin 133. saatinde enkazdan çıkarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu arada kurtarılmasına dakikalar kala ekiplerin Güler'e "Maşallah teyzem sana, az kaldı" diye seslendikleri duyuldu.Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kahramanmaraş'ta enkaz altındakalan 16 yaşındakiHadil Beceku,depremin134'üncü saatindeyıkıntılar arasındançıkarıldı.Beceku'nunsarsıntı başladığındaen sevdiğiyastığına sarıldığı,apartman çöktüktensonra dayastığı kafasınınaltına alarak kurtarılmayıbeklediğiöğrenildi.SABAH