Enkazdan 20 günlük torunu sağ olarak çıkarıldı, ölen oğlunun ve ailesinin hatıralarını bekliyor



'TORUNLARIM, OĞLUMUN KOLLARINDA ÖLMÜŞ'

Acılarının büyük olduğunu belirten Nuriye Çomruk, "Oğlum, gelinim ve 2 torunumu kaybettim. Birisi 3, diğeri 6 yaşındaydı. Ciğerim yanıyor. Ciğerimden ciğer, kuzumdan kuzu gitti. Nasıl yanmayayım? Onların hatıralarını almak için bekliyoruz. Kırmızı ve sarı montu vardı. İçinde 2 tane TIR'ının anahtarı ve evinde 50 tane altını vardı. Ev almayı düşünüyordu. Kendisi kirada oturuyordu. Oğluma dayanamıyorum. Çok kötü. Onlardan bize 20 günlük bebekleri kaldı. Sabah, akşam onunla konuşuyorum. Çok kötüymüş. Yandım tutuştum. Torunlarım, oğlumun kollarında ölmüş. Onları kucaklayım derken üzerine moloz düşmüş. Gelinim de ayrı odada ölmüş. Buraya bir hatırasını bulmak için geldim ama bir şey bulamadım. Beklemeye devam ediyorum. Yine de bekleyeceğim" dedi.