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Giriş Tarihi: 7.2.2023 12:52

Enkazdan 24 saat sonra kurtarıldılar! İlk sözleri bu oldu: Ne isterseniz onu yaparız

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan enkazın altında 24 saat kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Enkaz altından kurtarıldıktan sonra büyük mutluluk yaşayan ikili, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek çaya davet etti.

İHA
Enkazdan 24 saat sonra kurtarıldılar! İlk sözleri bu oldu: Ne isterseniz onu yaparız

Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7'lik depremlerin ardından Pazarcık ilçesinde yıkılan binaların enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerinde görevli itfaiye ekipleri, saat 05.00 sularında yıkılan bir binadan gelen sesler üzerine çalışma başlattı.

"NE İSTERSENİZ ONU YAPARIZ"

24 saat enkazın altında kalan Süleyman ve Fadime Mağralı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Enkaz altından kurtarıldıktan sonra büyük mutluluk yaşayan ikili, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Ekipleri davet eden vatandaşlar, "Ne isterseniz onu yaparız" dedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Enkazdan çıkarılan 2 vatandaş, ambulansta yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkaz alanlarında arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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Enkazdan 24 saat sonra kurtarıldılar! İlk sözleri bu oldu: Ne isterseniz onu yaparız
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