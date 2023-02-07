Enkazdan 24 saat sonra kurtarıldılar! İlk sözleri bu oldu: Ne isterseniz onu yaparız

"NE İSTERSENİZ ONU YAPARIZ"

24 saat enkazın altında kalan Süleyman ve Fadime Mağralı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Enkaz altından kurtarıldıktan sonra büyük mutluluk yaşayan ikili, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Ekipleri davet eden vatandaşlar, "Ne isterseniz onu yaparız" dedi.