Enkazdan 24 saat sonra kurtarıldılar! İlk sözleri bu oldu: Ne isterseniz onu yaparız

Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7'lik depremlerin ardından Pazarcık ilçesinde yıkılan binaların enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerinde görevli itfaiye ekipleri, saat 05.00 sularında yıkılan bir binadan gelen sesler üzerine çalışma başlattı.
"NE İSTERSENİZ ONU YAPARIZ"
24 saat enkazın altında kalan Süleyman ve Fadime Mağralı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Enkaz altından kurtarıldıktan sonra büyük mutluluk yaşayan ikili, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Ekipleri davet eden vatandaşlar, "Ne isterseniz onu yaparız" dedi.