Rönesans Rezidans 1000’e yakın insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı

Enkazdan kurtarıldıktan sonra tedavisinin ardından kendisinin ve ailesinin fiziksel olarak daha iyi olduklarını anlatan Adıgüzel, "Ancak ruhsal olarak henüz iyi olamadık. Molozlar ve kırılan fayans parçaları bacaklarımızı yaraladı. Yıkım anında vücudumuza darbeler oldu. Bunlara bağlı yürüme güçlüğü yaşıyorum. Deprem anında herkes gibi biz de uykudaydık. İlk olarak çocukların odasına koştuk. Bir çocuğumu yanıma aldım. Diğer çocuğumu almaya çalışırken bina yıkıldı. Sonrasında boşluğa düştüğümüzü hissettik.