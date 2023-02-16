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Giriş Tarihi: 16.2.2023 16:48 Son Güncelleme: 16.2.2023 16:53

Enkazdan 50. saatte çıkartılan kadın, “Sanki o an kıyamet koptu”

Kahramanmaraş'ta enkaz altından 50 saat sonra çıkan Saadet Özkömeç, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. “Allah’ım kimselere böyle bir şey yaşatmasın. Sanki o an kıyamet koptu.”

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Enkazdan 50. saatte çıkartılan kadın, “Sanki o an kıyamet koptu”

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalan çok sayıda kişi, saatler sonra hayata tutundu. Kahramanmaraş'ta 50 saat sonra enkazın altından çıkartılan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Saadet Özkömeç, "hiç bu kadar bir şey görüp yaşamadık, kıyamet gibiydi" açıklamasında bulunarak yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

Kahramanmaraş'ta altı katlı binada kendi evimizde depreme yakalandık diyen depremzede Özkömeç; "Evde eşim ben ve kızım vardı. Gece olan deprem çok büyüktü hiç bu kadar bir şey görüp yaşamadık bu nedenle ikinci bir deprem olacağını hiç düşünmemiştim. Ben enkazın altından 50 saat sonra çıkartıldım. Bilincim hep açıktı uyumamaya çalıştım. Allahım kimselere böyle bir şey yaşatmasın. Sanki o an kıyamet koptu" dedi.

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Enkazdan 50. saatte çıkartılan kadın, “Sanki o an kıyamet koptu”
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