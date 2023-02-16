Enkazdan 50. saatte çıkartılan kadın, “Sanki o an kıyamet koptu”

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalan çok sayıda kişi, saatler sonra hayata tutundu. Kahramanmaraş'ta 50 saat sonra enkazın altından çıkartılan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Saadet Özkömeç, "hiç bu kadar bir şey görüp yaşamadık, kıyamet gibiydi" açıklamasında bulunarak yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

Kahramanmaraş'ta altı katlı binada kendi evimizde depreme yakalandık diyen depremzede Özkömeç; "Evde eşim ben ve kızım vardı. Gece olan deprem çok büyüktü hiç bu kadar bir şey görüp yaşamadık bu nedenle ikinci bir deprem olacağını hiç düşünmemiştim. Ben enkazın altından 50 saat sonra çıkartıldım. Bilincim hep açıktı uyumamaya çalıştım. Allahım kimselere böyle bir şey yaşatmasın. Sanki o an kıyamet koptu" dedi.