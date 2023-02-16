Enkazdan 52 saat sonra kurtarılan üniversiteli Eylül: Yaşadığım için çok mutluyum

'AYAKLARIMIN KESİLEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞLERDİ'

Yaşadıklarını anlatan Arıcı, "Enkaz altındayken sağlıklı kalmaya, nefes almaya ve iyi olmaya çalıştım. Kurtulabileceğime dair inancım yoktu ama çok dua ettim ve herkesin çok dua etmesini istiyorum. Şu an ayaklarım için bir tedavi alıyorum. Hastaneye ilk geldiğim zaman ayaklarımın kesilebileceğini söylemişlerdi ama şu an tedavim çok iyi gidiyor. Ben Allah sayesinde hayattayım. Yaşıyoruz, mutlu olmaya bakalım ve şükredelim. Çok ağrım var ama hiç önemli değil, çünkü yaşıyorum. Yaşadığım için çok mutluyum. Buradaki herkese de çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.