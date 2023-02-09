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Giriş Tarihi: 9.2.2023 04:18

Enkazdan 69 saat sonra kurtarıldı! Kurtarma ekiplerinin sevinç gözyaşları

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan iki çocuk annesi genç kadın, ekipler tarafından 69 saat sonra sağ çıkarıldı. AFAD ekipleri genç kadının kurtulmasının ardından sevinçten gözyaşı döktü

İHA
Enkazdan 69 saat sonra kurtarıldı! Kurtarma ekiplerinin sevinç gözyaşları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Mardin, Sakarya ve Şanlıurfa AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri, Birecik ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Meydan Mahallesi'nde yıkılan Kaya Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda sona yaklaşan ekipler, yıkıntılar arasından gelen sese odaklanarak çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, depremden 69 saat sonra iki çocuk annesi 28 yaşındaki Gülsüm Karayılan'ı enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Omuzlarda taşınarak ambulansa konulan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadını kurtaran ekipler, birbirlerine sarılarak dakikalarca sevinç gözyaşları döktü. Daha önce de genç kadının eşi ve iki çocuğu, ekipler tarafından sağ olarak çıkarılmıştı.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve ilçe belediye başkanı Mahmut Mirkelam, bölgeye giderek bina enkaz çalışmalarını yerinden takip etti.

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Enkazdan 69 saat sonra kurtarıldı! Kurtarma ekiplerinin sevinç gözyaşları
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