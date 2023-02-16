Enkazdan 7 bin ziynet eşyası çıktı

Güvenlik güçleri enkazlardan çıkan eşyaları tutanak tutarak muhafaza altına alıyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde enkazlardan çıkan para kasaları ve ziynet eşyaları İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanmaya başlandı. 11 günde 63'ü çelik para kasası olmak üzere toplam 7 bin ziynet eşyası enkaz altından çıkarıldı. Çelik kasalar açılarak içerisindeki kıymetli eşyalar ayrı ayrı kayıt altına alınacak. Ziynet eşyalarının alınması için bir yıllık süre beklenecek, ardından kıymetli eşyalar hazineye aktarılacak.