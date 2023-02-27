Enkazdan 86 saat sonra çıkarılan kadın, kurtarıcısı madencilerle tanışmak istiyor

- "Konuşamıyordum, sesim gitti"

"Allah" diye bağırınca enkaz üzerindeki herkesin bulunduğu bölgeye geldiğini belirten Hançer, şunları kaydetti:

"Konuşamıyordum, sesim gitti o an. 'Allah'ım lütfen bana güç ver, bir daha söyleyeyim.' dedim, bir daha 'Bana yardım edin.' diye bağırdım. O zaman insanlar bağırmaya başladı 'Burada bir bayan var.' diye. Sonra bilincimin açık olup olmadığını, adımı ve yaşımı sordular. Başka kimse olup olmadığını sorduklarında kızımın ve eşimin olduğunu söyledim. Mutfakta tezgaha sıkışmıştım ve beni buradan kurtarın dedim. Ondan sonra ne kadar uğraştıklarını bilmiyorum. Sonra çıkarttılar, kardeşimi ve dayımın oğlunu gördüm, onlar, 'Abla.' diye bağırıyorlardı."

Hançer, kendisini ve kedisi Paşa'yı enkazdan madencilerin kurtardığını dile getirerek, "Beni kurtaran madencilerden Allah razı olsun, onlarla tanışacağım. Beni kim çıkarttıysa arayacağım. Kardeşim numaralarını almış, hepsini arayıp göreceğim inşallah." ifadelerini kullandı.