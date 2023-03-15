Enkazdan 9 vatandaşı sağ kurtaran AFAD ekipleri o anları anlattı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde on binlerce bina yıkılırken yine on binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Depremi yaşayan illerden biri olan Elazığ'da AFAD personeli, ailelerinin güvende olduğunu teyit ettikten sonra müdürlüğün yolunu tuttu. Burada bölge ve mahalle taraması yapan ekipler, Elazığ'da yıkılan binanın olmadığını tespit edince 3 araç ve 20 personel ile yıkımın olduğu Malatya'ya yardıma koştu. Depremzede olmalarına rağmen, ailelerini arkalarında bırakarak enkaz alanlarında çalışan ekipler, 12 günde 9 kişiyi sağ olarak kurtardı. Malatya'da enkaz başında çalışırken Kahramanmaraş merkezli ikinci büyük depreme de yakalanan ekipler, Elazığ'da da yıkılan bir binanın olduğu bilgisini alınca 1 araç ile hemen yıkılan bina alanına gelerek enkaz altında hayatını kaybeden 2 vatandaşın cansız bedenini çıkartıp tekrar Malatya'ya dönerek çalışmalarına devam etti.
"AİLEMİZDEN ÖNCE VATANDAŞLARIMIZI KURTARMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
Depreme, nöbetçi ekipler hariç herkesin evde yakalandığını aktaran Elazığ AFAD Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birim Sorumlusu Süleyman Polat, ''İlk etapta ailemizi sağlıklı ve güvenilir bir yere aldıktan sonra saat 04.30'da iş yerimizde hazır bulunduk ve kritik değerlendirmesi yaptık. Bölge muhtarları ve mahalle muhtarlarından bilgiler aldık ve Elazığ'da bir sıkıntı olmadığını tespit ettik. Onun hemen ardından ilk ekibimizi Malatya'ya çıkardık. Saat 07.00'da Elazığ'dan giden AFAD ekiplerimiz Malatya'da bulunan enkaz alanlarında çalışmalarına başladı. Öncelikle bizim işimiz arama kurtarma olduğu için ilk etapta Malatya'ya kavuştuğumuzda kriz merkezi bizi enkaz olan bölgelere dağıttı. Öncelikle enkaz altında kalan canlı vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışmalarımızı başlattık. Ekip olarak Malatya'da 9 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Bunları çıkarttıktan sonra kritik değerlendirmesinde bulunduk ve Zafer Mahallesi'ndeki enkaz alanlarına yöneldik. Orada enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkardık. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremde Elazığ'da bir binanın yıkıldığı ihbarını aldık. Hemen bir ekibimizi Elazığ'a çektik, 6 katlı bir bina yıkılmıştı. Yıkılan binanın altında bir polis memurumuz bir de vatandaşımız hayatını kaybetti. Çalışmalarımız gece bittikten sonra tekrardan Malatya'ya döndük. Malatya'ya döndükten sonra fazla bir iş kalmadığı bilgisini alınca Kahramanmaraş ve Hatay bölgesine ekiplerimiz gitti. Şuan da bir ekibimiz Kahramanmaraş'ta bulunan konteyner ve çadır kentlerde görevlerinin başındalar. Deprem anında ailemizi en yakın kime bırakabiliriz düşüncesine kapılmadan evde bırakıp görevimizin başına geldik. AFAD olarak bizim işimiz arama-kurtarmadır. Ailemizden önce vatandaşlarımızı kurtarmayı düşünüyoruz" dedi.
" O AN ENKAZ ALTINDA KALANLARIN YERİNE KENDİNİ KOYABİLİYORSUN"
Kahramanmaraş merkezli depremde nöbetçi olduklarını belirten AFAD personeli Günay Parlaktaş, ''Nöbetçi ekip olduğumuz için Elazığ taramasının ardından hemen Malatya'ya yöneldik. Biz Elazığ'dan Malatya'ya giden ilk ekiptik. Bizi Zafer Mahallesi'ndeki enkaz alanına yönlendirdiler. Enkaz bölgesine vardığımızda çocuğun birisi enkaz altındaydı ve yaşam belirtisi vardı. Önce ona müdahale ettik ve bulunduğu bölgeden çıkardık. Çok farklı bir duygu kendini enkaz altında kalanların yerine koyabiliyorsun duygusal patlamalar olabiliyor ama yine de kendi soğukkanlılığımızı koruyarak enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkartmaya çalıştık" diye konuştu.