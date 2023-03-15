Enkazdan 9 vatandaşı sağ kurtaran AFAD ekipleri o anları anlattı

"AİLEMİZDEN ÖNCE VATANDAŞLARIMIZI KURTARMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Depreme, nöbetçi ekipler hariç herkesin evde yakalandığını aktaran Elazığ AFAD Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birim Sorumlusu Süleyman Polat, ''İlk etapta ailemizi sağlıklı ve güvenilir bir yere aldıktan sonra saat 04.30'da iş yerimizde hazır bulunduk ve kritik değerlendirmesi yaptık. Bölge muhtarları ve mahalle muhtarlarından bilgiler aldık ve Elazığ'da bir sıkıntı olmadığını tespit ettik. Onun hemen ardından ilk ekibimizi Malatya'ya çıkardık. Saat 07.00'da Elazığ'dan giden AFAD ekiplerimiz Malatya'da bulunan enkaz alanlarında çalışmalarına başladı. Öncelikle bizim işimiz arama kurtarma olduğu için ilk etapta Malatya'ya kavuştuğumuzda kriz merkezi bizi enkaz olan bölgelere dağıttı. Öncelikle enkaz altında kalan canlı vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışmalarımızı başlattık. Ekip olarak Malatya'da 9 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Bunları çıkarttıktan sonra kritik değerlendirmesinde bulunduk ve Zafer Mahallesi'ndeki enkaz alanlarına yöneldik. Orada enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkardık. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremde Elazığ'da bir binanın yıkıldığı ihbarını aldık. Hemen bir ekibimizi Elazığ'a çektik, 6 katlı bir bina yıkılmıştı. Yıkılan binanın altında bir polis memurumuz bir de vatandaşımız hayatını kaybetti. Çalışmalarımız gece bittikten sonra tekrardan Malatya'ya döndük. Malatya'ya döndükten sonra fazla bir iş kalmadığı bilgisini alınca Kahramanmaraş ve Hatay bölgesine ekiplerimiz gitti. Şuan da bir ekibimiz Kahramanmaraş'ta bulunan konteyner ve çadır kentlerde görevlerinin başındalar. Deprem anında ailemizi en yakın kime bırakabiliriz düşüncesine kapılmadan evde bırakıp görevimizin başına geldik. AFAD olarak bizim işimiz arama-kurtarmadır. Ailemizden önce vatandaşlarımızı kurtarmayı düşünüyoruz" dedi.