Enkazdan çıkan depremzede Edanur, şimdi sahildeki kayaları renklendiriyor

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki evlerinde 6 Şubat depremlerine ailesiyle birlikte yakalanan ressam Edanur Sarar, 5 katlı binanın enkazından sağ kurtuldu. Yaşadığı olumsuzlukları hafifletmek ve kendini rahatlatmak amacıyla resim yapmaya devam eden Sarar, kayalara kuş, balık ve meyve gibi figürler çizerek sahili renklendirmeye başladı.

MORAL VERİYOR

Resimleriyle sahilde yürüyenleri motive etmeyi ve onlara moral vermeyi amaçladığını dile getiren Sarar, "6 Şubat depreminde onlarca binalar yıkıldı. İnsanlar hayatını kaybetti. Deprem üzerimizde çok büyük bir acı bıraktı, İskenderun sahili de 6 Şubat depreminde çok fazla hasar aldı. Zamanla buralar güzelleşmeye başladı. Çalışmalar devam ediyor ve insanlar burada gezerken bir sahil havası, deniz havası alırken güzel şeyler görmelerini istedim" dedi.

KÜLLERİMİZDEN DOĞUYORUZ

İlk önce kayşalara kırlangıç çizdiğini anlatan ressam Sarar, "Kırlangıç çizmemin nedeni, insanları kazadan beladan kurtaran, yeni başlangıçlar, umutları sembolize eden kuş olmaları. Ardından Anka kuşu çizdim, bu kuşun da anlamı tekrardan doğuş, varoluş, küllerinden yeniden doğan anlamına geliyor. Biz de depremden sonra yeniden umutlanıp, küllerimizden doğuyoruz. Sahili bu şekilde renklendirerek insanları mutlu etmeyi hedefliyorum" diye konuştu.