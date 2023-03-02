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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Enkazdan çıkan kuş omzundan inmiyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Enkazdan çıkan kuş omzundan inmiyor
Adıyaman'da depremde evleri yıkılan Hasari Figen, arama kurtarma ekipleri ile birlikte enkaz altında kalan akrabalarını çıkarmak için uğraşırken bir anda enkazdan bir sultan papağanı çıktı. Figen "Evim yıkıldı, şükür ailemle birlikte kurtulduk. Komşu binanın enkazında arama kurtarma çalışması vardı. Bir anda bu kuş uçtu havalandı, tekrar gelip benim omzuma kondu. Acıkmıştı, su ve yem verdim ama çok korkmuştu. 3 gün boyunca titredi durdu. O gün bugündür benim omzumda duruyor. Adını Mucize koydum. O bana enkazdan kalan miras" dedi.

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Enkazdan çıkan kuş omzundan inmiyor
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