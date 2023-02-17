Enkazdan çıkartılan 2 aylık Fatma bebek Şanlıurfa’da

Fatma bebeğin amcası Muhammed Abid, "Elhamdülillah, depremin enkazı altından 2 gün sonra kurtuldu. Kurtulduktan 10 gün sonra izine ulaştık. Bende gerekli evraklar vardı onları gösterdikten sonra devlet bana bebeği verdi. Kardeşim ve yengem vefat etti, yeğenimde bize onlardan miras kaldı. Benim 2 erkek çocuğum var ikiside erkek. Kızım yok buda benim kızım oldu. Çocuklarıma nasıl bakıyorsam ona da öyle özenle bakacağım. Şanlıurfa' ya bir yakınımızın evine geldik burada bir kaç gün kaldıktan sonra başka bir yere gitmek istiyorum. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı" diye konuştu.

Depremden 128 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek Adana Şehir Hastanesi’ne getirildi