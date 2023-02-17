Enkazdan çıkartılan 2 aylık Fatma bebek Şanlıurfa’da

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli ailenin tek çocuğu olan 2 aylık Fatma bebek, depremin enkazdan sağ çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Annesi Nadya(26) ve babası Ahmet'(23)e ulaşılamayan bebek, kendisi gibi ailelerine ulaşılamayarak devlet korumasına alınan 15 bebekle Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya götürüldü.
Kendisini sağlık görevlilerine teslim eden komşunun ismi ve kimliğinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgilerle beraber "Enkaz bebek" yazılı notla Ankara'ya getirilen bebek, gerekli incelemelerin ardından amcası Muhammed Abid (32) ve teyzesi Hatice Abid(30) tarafından teslim alınarak Şanlıurfa'ya getirildi. Amcası küçük bebeğe gözleri gibi bakıyor.
Fatma bebeğin amcası Muhammed Abid, "Elhamdülillah, depremin enkazı altından 2 gün sonra kurtuldu. Kurtulduktan 10 gün sonra izine ulaştık. Bende gerekli evraklar vardı onları gösterdikten sonra devlet bana bebeği verdi. Kardeşim ve yengem vefat etti, yeğenimde bize onlardan miras kaldı. Benim 2 erkek çocuğum var ikiside erkek. Kızım yok buda benim kızım oldu. Çocuklarıma nasıl bakıyorsam ona da öyle özenle bakacağım. Şanlıurfa' ya bir yakınımızın evine geldik burada bir kaç gün kaldıktan sonra başka bir yere gitmek istiyorum. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı" diye konuştu.