Enkazdan çıkartılan 971 bin lira değerinde para ve altın ile çelik kasa polise teslim edildi

27 personelin Malatya'da arama kurtarma çalışması yaptığını ve şu ana kadar 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını ifade eden Kadir Horoz, "Ekiplerimiz Malatya'da Petek Apartmanı enkazında çalışma yaptıkları esnada 971 bin lira değerinde olan para ve ziynet eşyası ile bir çelik kasa buldu. Önce koruma altına alındı daha sonra ise durum güvenlik güçlerimize bildirildi. Bulunan kıymetli eşyalar tutanak karşılığında polis ekiplerimize teslim edildi. İnşallah para ve altınların sahibi yaşıyordur ve polis ekiplerimiz eşyaları sahibine teslim eder" diye konuştu.