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Giriş Tarihi: 25.2.2023

Enkazdan çıktı enkaza girdi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Enkazdan çıktı enkaza girdi
Asrın afetinde kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan hayatları kurtarmak için büyük mücadele verdi. Onlardan biri de Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan itfaiye eri Yunus Özcan'dı... Elbistan merkezli ikinci depreme, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir enkazda açtığı koridorda yakalandı. Moloz yığınları arasında kalan Özcan 10 dakika sonra arkadaşları tarafından çıkarıldı. Özcan, 5 dakika soluklandıktan tekrar enkaza girdi ve bir çocuğu sağ olarak çıkarmayı başardı. 3 çocuk babası 39 yaşındaki Özcan, yaşadığı şoku SABAH'a anlattı:
4 kişiyi tespit ettik. Bir hamile kadın vardı. Onu çıkarmak için içerdeydi.
Her bir arkadaşımın bir yakını neredeyse hayatını kaybetmişti. O psikolojiye rağmen herkes canla başla son ana kadar çalıştı. Kimse şahsi durumunu gerekçe göstererek bu felaketi kulak ardı etmedi. Birçok hayat kurtardık. Günlerce kimse uyumadı. Allah bir daha yaşatmasın.

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Enkazdan çıktı enkaza girdi
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