Asrın felaketine Adıyaman'da yakalanan felsefe öğretmeni ve eğitim koçu Cihat Çalışkan, enkaz altından kurtarılan binlerce kişiden biri. Öğretmen Çalışkan, o gece büyük bir sarsıntıyla uyanıp annesi ve kardeşiyle birlikte dışarı çıkmaya çalışırken üzerine duvar çöktü. Komşularının yardımıyla kurtulup balkondan dışarı çıkmayı başardı."Kâbus gibiydi her şey" diyen Çalışkan, "Gün ağarınca yaşadıklarımızın kâbus olmadığını gördük. İlk aklıma gelen öğrencilerim oldu. Çünkü onlar da benim ailem. Korkarak akrabalarıma ve öğrencilerime ulaşmaya çalıştım. Bazı öğrencilerimin hayatta olduğunu öğrenince sevindim ancak bazı öğrencilerimin aileleriyle birlikte ölüm haberiyle ben de yerle bir oldum. Enkazdan çıktığıma sevinemedim" ifadelerini kullandı. Birçok öğrencisini kaybettiğini belirten Çalışkan, "Daha haber alamadığımız öğrencilerimiz var. Bir umut güzel haberlerini bekliyoruz" dedi.