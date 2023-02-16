Enkazdan çıktıktan sonra ilk isteği o oldu...

"ALLAHIM BANA NE OLUR SU GÖNDER DİYE DUA ETTİM"

Elif Kazan, enkazın altında susuzluk çektiği için Allah'a dua edip su istediğini söyleyerek, "Elbistan'da, öğleden sonra 1 buçukta yaşanan depreme yakalandım. Yatak odasına geçmiştim bir anda tavan üstüme çöktü. Evimiz 2 katlı ben alt katta kayınbabamlar üst katta oturuyordu. 5 gün boyunca enkazın altında kaldım. Dışarda ki insanların sesini duyuyordum bende aşağıdan cevap veriyordum beni kurtarın diye fakat onlar beni duymuyormuş. Gözümün önü perde indi biraz uyumuşum. Dolabın alt kısmında kalmışım. Dilim damağım kurudu o anlarda bir bardak su ve soğuk ayran canım istedi. Allah'ım bana ne olur su gönder diye dua ettim" diye konuştu.

"ALLAH BENİ İKİ ÇOCUĞUMA BAĞIŞLADI"

Kazan, iki çocuğu olduğunu ve Allah'ın kendisini çocukları için bağışladığını söyleyerek, "Dilim damağım kuruduğu için yutkunamıyordum ve cevap veremiyordum. Beni kurtarın diye bağırıyordum gözümün önü perdeleniyor cevap veremiyordum. Ekipler enkazın üstüne geldiklerinde çalışmaların sesi aşağıya geliyordu. Kurtardık diye sevinmelerini duydum. Elif hanıma su getirin dediler. Kafayı kaldırdığımda insanların başımda toplandığını gördüm. Ailem kurtuldu sadece enkaz altında ben kaldım. Şuan sağlık durumum bacağımda başımda ve vücudumun farklı yerlerinde ezikler var. Buraya gelince bir ayran istedim bir su istedim. Allah beni iki çocuğuma bağışladı" dedi.