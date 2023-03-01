Enkazdan çıktılar umuda sığındılar

Hatay'da depremin ardından oturdukları bina yıkılan Ayşe Ökten (25), annesini de enkaz altından kurtardıktan sonra, geride kalan akrabalarıyla Antakya'da kurulan çadırkente yerleşti.Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan ve KPSS sınavına hazırlanan Ökten, uykuda yakalandıkları depremde evlerinin yıkıldığını aktardı. Ökten, kapısı sıkıştığı için mahsur kalan ve 10 aylık bebeği olan komşularını da kurtarıp hep birlikte binadan ufak sıyrıklarla çıktıklarını anlattı.Antakya'daki çadırkente gelen Ökten ailesi, akrabalarıyla birlikte aynı hizadaki çadırlara yerleşti. Ablası ile bulundukları bölgeye isim vermek istediklerini belirten Ökten, "Ablamlar ve yakın akrabalarımızla aynı bölümdeyiz. Yabancılık çekmeyince ablama sokağımıza isim verelim dedim. Bu durumda insanın tek dayanağı umut. Bu yüzden buraya Umut Sokağı ismini verdik. Çadırın üzerine yazdık. Ben yazmayı çok seviyorum. Bu kez de çadırların üzerine sözler yazmaya başladık. Önce sadece tanıdığım çadırlara yazdım, sonra buradaki insanlar kendi kaldıkları çadırlara da yazmamı istedi" diye konuştu.