Enkazdan futbol sohbeti eşliğinde çıkarıldı: "Sen çık, ben Galatasaraylı olurum"

Bu arada kurtarma ekipleri, çocuğu enkaz altından çıkarmaya çalışırken bilincini açık tutmak amacıyla sohbet etti.

"Hangi takımlısın?" sorusuna "Galatasaray" cevabı alan ekipler, futbol üzerine sohbete başladı. Ekipler, bir yandan çalışmalarını yaparken "Ya bırak Galatasaray'ı, gel Beşiktaşlı ol" diyerek şakalaştı.

Çalışmaları takip eden babanın "Ben de çok uğraştım ama Beşiktaşlı olmadı" demesinin ardından çevredeki bazı kişiler de "Karışmayın adama, lider takım bu." esprisini yaptı. Çocuğun Beşiktaşlı olmayacağını söylemesi üzerine babası da "Sen çık, ben Galatasaraylı olurum oğlum" diye yanıt verdi. Diyaloglar sırasında gülüşmeler yaşandı.

13 YAŞINDAKİ BERAT, ENKAZDAN MUHABBET KUŞUYLA ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra, elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla enkazdan sağ çıkarıldı.

Esençan Apartmanı enkazından ses gelmesi üzerine, arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Berat Sarı'nın elinde bir muhabbet kuşu tuttuğu görüldü.