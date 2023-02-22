Enkazdan hafif yaralı kurtarılan 5 kişilik aile, yaşadıklarını hafızalarından silemiyor

"ÜLKE OLARAK TEDİRGİNLİĞİMİZ, KORKUMUZ DEVAM EDİYOR"

Depremde ağabeyi, yengesi ve yeğenini kaybettiğini belirten Elmas, "Ağabeyim ve ailesinin cenazelerine üçüncü gün ulaşabildik ve toprağa verdik. Sözün bittiği yer. Söylenecek bir şey yok. Ülke olarak tedirginliğimiz, korkumuz devam ediyor." dedi.

Elmas, Hatay'da PVC ustası olduğunu dile getirerek, "Şu an için evimiz yıkıldı, bir şeyimiz kalmadı. 5 katlı apartmanın zemin katında oturuyorduk. Kızımla belime kadar enkaz altında kaldım ama şükürler olsun hafif sıyrıklarla kurtulduk. Şu an ayaktayız, Rabbime binlerce kez şükürler olsun." ifadelerini kullandı.