Enkazdan kardeşine sarılmış halde cenazeleri çıktı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Mehmet Zeynel Günay (19), asrın felaketinde memleketi Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Zümrüt Apartmanı'nda ailesiyle birlikte yakalandı. Ailenin bazı üyeleri enkazdan sağ kurtulurken Mehmet Zeynel ile kardeşi Dilber Sultan (16) birbirlerine sarılmış halde enkaz altında kaldı. İki kardeşin cenazeleri enkazdan çıkarılırken Mehmet Zeynel'in okulunu bitirip savcı olmayı hayal ettiği öğrenildi. Öte yandan Zeynep Sude Gündüz'ün arkadaşı Mehmet Zeynel'e doğum günü hediyesi olarak aldığı ancak veremediği çakmak ve not ailesini duygulandırdı.