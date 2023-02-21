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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Enkazdan kardeşine sarılmış halde cenazeleri çıktı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Enkazdan kardeşine sarılmış halde cenazeleri çıktı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Mehmet Zeynel Günay (19), asrın felaketinde memleketi Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Zümrüt Apartmanı'nda ailesiyle birlikte yakalandı. Ailenin bazı üyeleri enkazdan sağ kurtulurken Mehmet Zeynel ile kardeşi Dilber Sultan (16) birbirlerine sarılmış halde enkaz altında kaldı. İki kardeşin cenazeleri enkazdan çıkarılırken Mehmet Zeynel'in okulunu bitirip savcı olmayı hayal ettiği öğrenildi. Öte yandan Zeynep Sude Gündüz'ün arkadaşı Mehmet Zeynel'e doğum günü hediyesi olarak aldığı ancak veremediği çakmak ve not ailesini duygulandırdı.

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Enkazdan kardeşine sarılmış halde cenazeleri çıktı
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