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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Enkazdan kurtardığımız Saadet’le baba-kız gibi olduk

Enkazdan kurtardığımız Saadet’le baba-kız gibi olduk
Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) Başkanı Kenan Laz (56), Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altından 116'ncı saatte sağ çıkardıkları Saadet İkbal Çil (15) ile sürekli telefonda görüştüklerini, aralarında baba-kız bağı oluştuğunu söyledi. İstanbul'daki teyzesinin yanına taşınan, annesi depremde ölen, babasından ise haber alınamayan Saadet İkbal'i ziyarete gideceğini belirten Laz, "Saadet İkbal'i biz depremin beşinci günü enkazdan çıkarttık. Genel durumu iyiydi. Sol bacağında üzerine bir şeyler geldiğinden dolayı ödem vardı, kırık yoktu. Ben döndükten sonra yaptığım araştırmalarla kendisinin Kayseri Şehir Hastanesi ortopedi servisinde buldum. Kendisiyle görüştüm, sesi gayet iyiydi. Pazar günü tekrar bir görüşme yaptım, ambulansla İstanbul'a nakledildiğini öğrendim. Nakledilme sebebi başka bir hastaneye değil, oradaki teyzesinin yanındaki evde kalacağını ifade etti. Dün yine kendisinin artık bir telefonu olduğunu söyleyip yeni telefonunu gönderdi. İstanbul'a geldi, artık Edirne'ye daha yakın. Edirne'ye davet edeceğim. Artık bir babakız gibi olduk kendisiyle. İnşallah bundan sonraki hayatı beklediği gibi olur" diye konuştu. DHA

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Enkazdan kurtardığımız Saadet’le baba-kız gibi olduk
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