Enkazdan kurtarılan anne ve bebeği 21 gün sonra kavuştu

'RABBİME BİNLERCE ŞÜKREDİYORUM'

Bebeğine sarılarak gözyaşı döken Bedia Kılınç, "Hem mutluyum, hem hüzünlüyüm. Bir tarafım eksik, bir taratan da Allah'a şükrediyorum. Üç çocuğumu bana bağışladığını için Rabbime binlerce şükrediyorum. Eşimi, ablamı ve çocuklarımın dedesini kaybettik. Hem sevinçli hem de hüzünlüyüm. Depremden beri çocuğumu görmüyordum. En son 10 dakika önce mamasını verip yatırmıştım. Çok şükür sağlık durumu iyi. Rabbim kimseye evlat acısını yaşatmasın. Eşimin yokluğunu onlarla dolduracağım" dedi. Bedia Kılınç'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Tamer Doğan, "Vücudunun çeşitli yerlerinde ezilemeye bağlı yaralanmalar için gerekli tedaviyi yaptık. Şu an gayet iyi durumda. Yaraları iyileşmeye başladı. Sanırım bu hafta içerisinde yaraları tam düzelince taburcu olmasını planlıyoruz. Tabi böyle durumlarda bir bebeğin annesine kavuşması, büyük acılar içerisinde az da olsa yüreğimize bir miktar su serpti" diye konuştu. Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, annenin tedavisi bitene kadar bebeği kurum olarak kendilerinin muhafaza edeceğini, tedavinin ardından da tekrar buluşturarak gereken desteği vereceklerini söyledi.