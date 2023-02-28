Enkazdan kurtulan Elifnaz notlarla hayata tutunuyor

Asrınfelaketine Gaziantep İslahiye'de yakalanan ve depremde annesini kaybeden, babası ve kendisi kurtulan 14 yaşındaki Elifnaz Çil, Adana'da Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Elifnaz kendini daha iyi hissetmek için kuzeninin önerisiyle notlar hazırlayıp, hastanedeki yatağının yanına yapıştırdı. 'Elifnaz'ın Başa Çıkma Kartı'ndaki şu notlar ise okuyanların yüreklerini parçalıyor:Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde.Günden güne iyileşiyorum.Yanımda çok güzel insanlar var.Başımı çevirdiğimde babamı görebiliyorum ve onu sağlıklı görmek çok güzel.Hareketlerim artıyor, yakında yürüyeceğim.