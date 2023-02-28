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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Enkazdan kurtulan Elifnaz notlarla hayata tutunuyor

Depremde annesini kaybeden, kendisi babasıyla kurtulan Elifnaz, hastanede yazdığı notlarla hayata tutunuyor

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Enkazdan kurtulan Elifnaz notlarla hayata tutunuyor
Asrın felaketine Gaziantep İslahiye'de yakalanan ve depremde annesini kaybeden, babası ve kendisi kurtulan 14 yaşındaki Elifnaz Çil, Adana'da Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Elifnaz kendini daha iyi hissetmek için kuzeninin önerisiyle notlar hazırlayıp, hastanedeki yatağının yanına yapıştırdı. 'Elifnaz'ın Başa Çıkma Kartı'ndaki şu notlar ise okuyanların yüreklerini parçalıyor:
Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde.
Günden güne iyileşiyorum.
Yanımda çok güzel insanlar var.
Başımı çevirdiğimde babamı görebiliyorum ve onu sağlıklı görmek çok güzel.
Hareketlerim artıyor, yakında yürüyeceğim.

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Enkazdan kurtulan Elifnaz notlarla hayata tutunuyor
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