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Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:19 Son Güncelleme: 23.3.2023 10:26

Enkazdan kurtuldu gönüllü öğretmen oldu

Asrın felaketi depremlerin en büyük hasara yol açtığı Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazdan kurtulan ana okul öğretmeni Büşra Tanır (20) yerleştiği konteyner kentte gönüllü öğretmen oldu. Kendisi gibi enkazdan sağ çıkan ve üniversiteye hazırlanan Ayşegül Sertel ise sınıf ablası oldu. İkili konteynerda anaokulu için sınıf hazırlıyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Enkazdan kurtuldu gönüllü öğretmen oldu

Anaokulu öğretmeni Büşra Tanır 6 Şubat gecesi yaşana deremde Antakya'da oturduğu evleri yerle bir oldu. Deremin ilk vurduğu anda 7 aylık Ali isminde bebeğinin üstüne kapandı. Enkaz yığınına dönen evlerinden anne Tanır yakınlarını yardımı ile enkazdan bebeği ile birlikte saatler süren çalışmanın ardından sağ kurtuldu. Anne bebeğine bir şey olmaması için hava şartlarına karşı mücadele verdi. Oğlu ve ailesi için dört elle yaşama sarıldı.

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMEN OLDU

Anne Büşra Tanır, önce çadır kentte ayakta kalma mücadelesi verdi. Ardından Antakya Büyükdalyan Geçici Korunma Merkezi konteyner kente yerleşti. 909 ailenin yerleştirildiği konteyner kentte anne Tanır, burada onlarca minik çocuk olduğunu gördü. AFAD yetkililerini gönüllü anaokulu öğretmeni yapabileceğini söyledi. Görevliler hemen bir konteyner ayarladılar. Büşra Tanır öğretmen gelişmelere çocuklar gibi sevindi. Pazartesi günü ilk ders için konteynerı sınıf haline getirdi. Hatay'ı terk etmeyi düşünmediğini belirten Tanır, "Hayat devam ediyor. Bu kenti ayakta tutmamız nazım. Bu nedenle herkes gibi bende özveri ile kentim ve ülkem için çalışıp el ele verip bu zor dönemi atlatmalıyız" diye konuştu.

GÖNÜLLLÜ SINIF ABLASI OLDU

Depremin vurduğu Antakya'da yerle bir olan evlerinin enkazından sağ kurtulan ve üniversiteye hazırlanan Ayşegül Sertel ise gönüllü sınıf ablası oldu. Ablalık için her gün 2 kilometre uzaktan geleceğini belirten Sertel, "Ben akşamları üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hukuk fakültesine girmek istiyorum. Gündüzleri ise her gün 2 kilometre yürüyüp burada sınıf ablası oldum. Hatay'ı her türlü koşulda canlı tutmak için mücadele vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sevgi ve kardeşliğin şehri Antakya iski günlerine geri dönecek. Bundan eminim" diye konuştu.

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Enkazdan kurtuldu gönüllü öğretmen oldu
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