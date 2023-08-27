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Giriş Tarihi: 28.8.2023

Enkazdan mutluluğa

İşitme engelli Arzu ve Fatih ocakta nişanlandı. Bir ay sonra ise asrın felaketine yakalandılar. Arzu’nun çeyizleri enkaz altında kaldı. Nişanlı çift ailelerinin desteğiyle mutluluğa imza attı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Enkazdan mutluluğa
Hatay'da yaşayan işitme engelli Arzu Özdemir geçen ocakta, Diyarbakır'da yaşayan ve kendisi gibi işitme engelli olan Fatih Özdemir'le nişanlandı. Hemen ardından ise yaşanan asrın felaketi depremlerde Arzu, yakınlarını ve 4 engelli arkadaşını kaybetti. Kendisi sağ kurtulsa da tüm çeyizi ağır hasar gören evlerinin enkazında kaldı.




Genç nişanlılar, ailelerinin de desteğiyle bu zorlu günleri kısa sürede atlattı ve geçtiğimiz gün bir ömür boyu mutluluğa imza attı. Düğüne genç çiftin arkadaşları, aileleri ve yakınları katıldı. Arzu Özdemir, "Bütün çeyizim enkaz altında kalmıştı. Küçük olan parçaları, hasarlı da olsa çıkardık. Güzel bir düğün yaptık ve depremden bir nebze uzak kaldık. İyi birer iş bulup mutluluğumuzu sürdüreceğiz" dedi. Fatih Özdemir ise "Sevdiklerimiz ile hem depremi unuttuk hem mutlu bir yuva kurduk" diye ifade etti.

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Enkazdan mutluluğa
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