Enkazdan önce ailesini kurtardı, sonra antrenman çantasını

"SPORCU OLMASAYDIK BU DEPREM PSİKOLOJİSİNDEN KURTULAMAYACAKTIK"

Spor sayesinde deprem psikolojisinden kurtulmaya çalıştıklarını belirten Türkiye Masa Tenisi Milli Sporcusu Nahide Nebhan, "Biz gece uyuyorduk. Saat 4.15'te küçük bir sallanma oldu. İlk başta bir şey yok diye düşündük. Daha sonra daha şiddetli sallanmaya başladı. Biz de annemlerin odasına koşmaya başladık. Annemler de biraz korkmuştu zaten. Biz çok korktuğumuz için annemler bizi sakinleştirmeye çalışıyordu. Onlar bize odaklanınca annem dengesini kaybederek düştü. Annem düşünce babam da onu kurtarmak istedi. Babamın da sırtına dolap düştü. Biz hepimiz bit aradaydık zaten. Biz 4 kardeşiz. Kardeşlerimle beraber anne ve babamı aşağı indirmeye çalışıyorduk. Önce annemi indirdik. Daha sonra babamı indirdik. Aşağı inerken zaten bina yavaştan yıkılıyordu. Aşağı inerken camlar ve taşlar ayağımıza batıyordu. Ayağımızda ne ayakkabı ne de terlik vardı. Buna rağmen ben geri yukarı çıktım. Çok korkuyordum. Her şeye rağmen masa tenisi çantamı alıp dışarı geri çıktım. 2 gün sokakta kaldık. Dışarısı soğuktu. Isınmamız için ateş yaktılar. Bir süre çadırda kaldık. Daha sonra babamın Hatay Dörtyol'da arkadaşı var. Önce oraya gittik. 1 hafta 10 gün orada kaldık. Orada da zaman zaman hafif sallanma vardı. Yine korkuyorduk. O korku çok kötüydü. Orada korkumuz biraz gitti. Ben yine de masa tenisini düşünüyordum. Maçları düşünüyordum. Heyecanımı hiç kaybetmiyordum. Babam evi düşünürken ben masa tenisini düşünüyordum. Sonra Nermin Hoca bize destek çıktı. Oradan aldı bizi. Kardeşlerimle bizi aldı Kastamonu'ya getirdi. Burada bize çok destek çıkıyor. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Masa tenisi bizim için bir tutkudur. Biz sporcu olmasaydık bu deprem psikolojisinden kurtulamayacaktık" dedi.