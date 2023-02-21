Kahraman Nahide! Enkazdan önce anne ve babasını sonra antrenman çantasını çıkardı

17 yaşındaki Milli Masa Tenisçisi Nahide Nepan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ailesi ile birlikte Hatay'da yakalandı.

Deprem esnasında ilk önce hafif bir sallantı hisseden Nahide Nepan, sallantının şiddeti artınca kardeşleri ile birlikte anne ve babasının yanına gitti. Anne, babası ve kardeşleri ile birlikte evden dışarı çıkmak isterken yaşanan panik sonrasında annesi merdivenlerden düştü, annesine yardım etmek isteyen babasının üzerine ise dolap devrildi.

Yaşları 14 ila 22 arasında değişen biri engelli 3 kardeşi ile birlikte ilk önce annesini ardından ise babasını evden dışarı çıkaran Nahide Nepan, herkes evden çıktıktan sonra eve geri girerek antrenman çantasını aldı. Nepan'ın evden çıkmasıyla birlikte ev tamamen çöktü. İlk geceyi çadırda geçiren Nahide Nepan ve ailesi daha sonra Hatay Dörtyol'a babasının bir arkadaşının yanına gitti.

Daha önceden bir Milli Takım karşılaşmasında Nahide'nin en küçük kardeşi Mustafa ile tanışan Masa Tenisi Antrenörü Nermin Şenol, uzun uğraşlar sonucunda sporculara ulaştı. Nahide ve kardeşlerini Kastamonu'ya getirmek isteyen Nermin Şenol, gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Hatay'a giderek milli takım oyuncusu da olan 4 kardeşi Kastamonu'ya getirdi.

Antrenör Nermin Şenol, kardeşleri önce okula kayıt ettirdi ardından ise masa tenisinden ayrı kalmamaları ve yeni arkadaşlıklar edinmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan masa tenisi salonuna götürdü.

Nahide Nepan ve kardeşleri hem antrenman yapıyor hem de yaşadıkları deprem travmasından kurtulmaya çalışıyor. Gece uyurken depreme uyandıklarını anımsatan Nahide Nepan, ilk etapta hafif sallandıklarını ardından ise sallantının şiddetinin arttığını söyledi.

Sallantıyla birlikte anne ve babalarının yanına gittiklerini ifade eden Nepan: "Deprem nedeniyle annemler de biraz korkmuştu. Annemler bizi sakinleştirmeye çalışıyordu. Onlar bize odaklanınca annem dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Annem düşünce babam da onu kurtarmak istedi. O sırada babamın da sırtına dolap düştü. Kardeşlerimle birlikte anne ve babamı kurtarmaya çalışıyorduk. Önce annemi evden çıkardık. Daha sonra babamı çıkardık. Evden çıkarken bina yavaştan yıkılıyordu. Kırılan camlar ve taşlar ayağımıza batıyordu. Ayağımızda ne ayakkabı ne de terlik vardı" dedi.

Anne ve babasını evden dışarı çıkardıktan sonra eve tekrar döndüğünü kaydeden Nepan: "Ev yavaştan yıkılmaya başlamıştı. Buna rağmen ben geri yukarı çıktım. Çok korkuyordum. Her şeye masa tenisi antrenman çantamı alıp dışarı geri çıktım. 2 gün sokakta ardından ise çadırda kaldık. Daha sonra Hatay Dörtyol'a gittik. 10 gün orada kaldık. Orada da zaman zaman hafif sallanma vardı. Yine korkuyorduk. O korku çok kötüydü. Orada korkumuz biraz gitti" diye konuştu.

Depreme yakalanmasına rağmen çok sevdiği aklında masa tenisi geçtiğini aktaran Nepan: "Her şeye rağmen ben yine de masa tenisini düşünüyordum. Gideceğim maçları düşünüyordum. Heyecanımı hiç kaybetmiyordum. Babam evi düşünürken ben masa tenisini düşünüyordum. Sonra Nermin Hoca bize destek çıktı. Oradan aldı bizi. Kardeşlerimle bizi aldı Kastamonu'ya getirdi. Burada bize çok destek çıkıyor. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Masa tenisi bizim için bir tutkudur. Biz sporcu olmasaydık bu deprem psikolojisinden kurtulamayacaktık" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Masa Tenisi Antrenörü Nermin Şenol ise yaşanılan depremden büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.

Depremzede aileyi Mustafa Nepan sayesinde tanıdığını dile getiren Antrenör Nermin Şenol: "En küçük kardeşleri Mustafa ile birlikte milli takım ile yurt dışında bir maça gitmiştik. Orada aramızda bir bağ oluştu. O günden sonra çocuklarla sürekli iletişim halindeydim. Bu en son yaşadığımız depremden sonra aklıma çocuklar geldi. Mustafa ile iletişim kurmaya çalıştım. Birkaç gün mesaj attım ama geri dönüş olmadı. Üzerinden 4 gün geçtikten sonra Mustafa bana iyi olduklarına dair mesaj attı. Sonra birkaç gün tekrar iletişim kuramadım. En büyük abla Tasnim'in numarasına ulaştım. Daha sonra çocukların Hatay Dörtyol'da babasının arkadaşlarının yanında olduğunu öğrendim. Evlerinin tamamen yıkıldığını ve çadırda kaldıklarını öğrendik. Ben Kastamonu Masa Tenisi ailesi olarak çocuklara sahip çıkmak istedim. Sporcularımızı Kastamonu'ya davet ettim. Başta anne ve babalarını bırakıp gelmek istemediler. Daha sonra teklifimi kabul ettiler. Bizler de ne yapabileceğimizi planladık. Tüm yapacağımız yardımları hazırladık. Çocuklarımızı alıp Kastamonu'ya getirdik şeklinde konuştu.

Amaçlarının 4 kardeşi yaşadıkları deprem psikolojisinden çıkarmak olduğunu ifade eden Şenol: "Kardeşler depremden dolayı o psikolojiden çıkamadılar. Masa tenisini çok özlemişlerdi. O psikolojiyi ancak masa tenisi yardımıyla atabileceklerdi. Top sesini duymayı o yüzden çok istiyorlardı. Bizler de o masa tenisi heyecanını tekrar yaşamaları için ilk olarak onları salona getirdik. Aynı zamanda burada yeni arkadaşlar edindiler. Yeni kişiler tanıdılar. Bu sayede deprem psikolojilerini üzerlerinden atmaları için bizler de katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.