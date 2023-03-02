Enkazdan sağ çıkan Sude hiçbir yerde yok

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 katlı Taşır Apartmanı enkazından Mehmet Nasif (52) ve Yasemin Öcal (40) çifti ile kızları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Sude Lal, 10'uncu sınıf öğrencisi Nisa (15) ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Beren Öcal (7) 33'üncü saatte yaralı çıkarıldı. Öcal çifti ile kızları Nisa ve Beren Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çift ve 2 kızı 18 gün sonra taburcu edildi. Ancak Sude Lal Öcal'dan haber alınamadı. Aileyi kurtaran Konya Karatay Belediyesi personeli İbrahim Konuk, "Sude'yi ambulansa götürdük, kalbi durdu çalıştırdılar, hastaneye götürdüler. Sonra haber alamadık. Düşünmekten uyuyamıyorum. Psikolojim çöktü. Sağlam çıkardığımız çocuk hiçbir yerde yok" dedi. DHA