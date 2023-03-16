Enkazdan şampiyonluğa

Aslen Kilisli olan Cansu Yılmaz, kendisi gibi öğretmen olan üç meslektaşıyla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Serin-2 Apartmanı'nda kalıyordu. 27 Ocak'ta İstanbul'daki 'Dünya Güreş Şampiyonası'na katılan milli güreşçi Cansu Yılmaz, doping kontrollerinin ardından kesin sonuçların üç hafta sonra resmileşeceğinin belirtilmesi üzerine Diyarbakır'a döndü. Cansu Yılmaz 6 Şubat'ta arkadaşlarıyla kaldığı evde depreme yakalandı. 108 kişinin öldüğü, 9 kişinin sağ olarak kurtulduğu Serin-2 Apartmanı depremde yerle bir oldu. Ekipler Cansu ve oda arkadaşını 17 saat sonra kurtardı. Enkaz altındayken müsabakanın soncunu düşündüğünü söyleyen Cansu Yılmaz, "Sonuçlar 14 Mart'ta sisteme girdi. 3. olduğum kesinleşti. Arkadaşlarımı ve kaybettiklerimizin acısını yaşarken, elde ettiğim bu başarı bir nebze olsa da yüzlerimizi güldürdü" dedi.