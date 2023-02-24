Enkazdan yaralı çıkarılan kayıp yeğenini arıyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da depremden kurtulan Aynur (43) ve Gökhan Başboğa (42) çifti, 2 kızıyla birlikte Bursa İnegöl'deki yakınlarının yanına yerleşti. Kız kardeşi Şirvan (40) ile eniştesi Mehmet Danacı'yı (40) depremde kaybeden Aynur Başboğa, enkazdan kurtarılan 3 yeğeninden 2'sini de yanına aldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra kaybolan diğer yeğeni Yekta Batu'dan (3) haber alamadıklarını söyleyen Aynur Başboğa, "Çocukları ve kardeşimi çıkarmışlar. 1.5 saat içinde herkesi çıkarmışlar. Ama Batu'dan hala haber yok. Kardeşimin de mezarı belli değil. Batu'nun her ne şekilde olursa olsun bulunmasını istiyoruz. İki evladım vardı, iki evladım daha oldu. Ufak yeğenimi beşiğin içinden almışlar. Beşik onu korumuş. Abisinin de bacağında ezilme vardı. Onun da durumu iyi. 4 gün hastanede yattı. Şu an bir sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı. DHA