Haberler Yaşam Haberleri Enkazın altından çıkartıldı, doğum yaptı... Adını "Mucize" koydu
Giriş Tarihi: 10.2.2023 11:54 Son Güncelleme: 10.2.2023 12:16

Enkazın altından çıkartıldı, doğum yaptı... Adını "Mucize" koydu

Gaziantep'ten Antalya’nın Alanya İlçesi’ne getirilen depremzedelerden Buket Kurt, Alanya'da aniden sancılanarak doğum yaptı. Bebeğinin adını da Mucize koydu.

MEHMET AL MEHMET AL
Enkazın altından çıkartıldı, doğum yaptı... Adını Mucize koydu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine getirilen Hamile olan Buket Kurt (35), 6 Şubat'ta Gaziantep'te meydana gelen depremde enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarında bulunan aile sabahın ilk saatlerinde eşiyle birlikte enkazdan sağ çıkarıldı. 2 gün önce İslahiye'den Alanya'ya getirilerek, Klas Hotel'e yerleştirildi. Otelde aniden sancılanan Buket, hemen Alanya Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren Buket Kurt bebeğinin adını da 'Mucize Esila' koydu.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD'dan asrın felaketine ilişkin ön rapor: Deprem Tehlike Haritası'na dikkat çekildi
DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! İşte deprem bölgesinde son durum
Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro'ya...
Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi'den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...
Küresel şirketlerin ‘deprem’ sessizliği büyük tepki topladı: Apar topar açıklama yayınladılar
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
89.saatte kurtarılan Yiğit'in ekiplerle tebessüm ettiren diyaloğu: Beyaz araba vardı ne durumda?
Erzincan depreminde 187 saat sonra enkazdan sağ çıkmıştı: Beni hatırlayıp, umutlu olsunlar
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Enkazın altından çıkartıldı, doğum yaptı... Adını "Mucize" koydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA