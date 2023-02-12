Enkazın başında sahibini bekliyor

Kahramanmaraş Elbistan'a gelen Kütahya arama kurtarma ekibi, 5 katlı binanın enkazında çalışma yaptı. Enkaz yerine ulaşan ekiplerin dikkatini enkaz başından hiç ayrılmayan Dogo Arjantin cinsi köpek çekti. Dondurucu soğuğa rağmen enkazdan bir an olsun ayrılmayan köpek, ekiplerin ısınmak için yaktığı ateşin yanında günlerdir bekliyor.Köpeğin yıkılan evlerden birinde oturan kişinin olduğu ortaya çıktı. 8 kişinin sağ, 4 kişinin ise cansız bedeninin çıkarıldığı enkazda kimsenin olmadığından emin olmak için çalışmalar devam ederken köpeğin enkaz başındaki bekleyişi ise sürüyor.Ekipte görevli Halil İbrahim Kaplan (25), "Depremden yaralı kurtulduğunu anladığımız köpeğin zaman zaman ağladığına da şahit olduk. Köpeğe Deprem ismini koyduk. Isınmak için yaktığımız ateşin başına gelerek bizimle birlikte bekleyen Deprem'e yemek verip üzerine battaniye örttük. Köpeği de yer yer kullandığımız oldu. Deprem köpeğin sahibini günlerdir burada beklemesi tüm ekip arkadaşlarımızın yüreğine dokundu" dedi.Deprem köpeğin bu bekleyişi, Japonya'da sahibini her gün işe giderken bindiği metro istasyonunda bekleyen ve öldüğünde durağa heykeli dikilen 'Haçiko' isimli köpeği hatırlattı.