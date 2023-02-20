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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Enkazların arasından piyano sesi yükseldi

Enkazların arasından piyano sesi yükseldi
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da çekilen bir görüntü duygusal anlar yaşattı. Yolların yarıldığı, binaların çöktüğü kentte enkazların arasından piyano sesleri yükseldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaza dönen bir okul binasında piyanonun başına geçen öğretmen Ozan Can Alkaya, Erik Satie'den Gnossienne 1 notes isimli eseri çaldı. Eşyaların yere saçıldığı, hasar gördüğü müzik sınıfında piyano çalan Alkaya izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yıkıntılar arasındaki görüntü akıllara 'Piyanist' filmini getirdi. İHA

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Enkazların arasından piyano sesi yükseldi
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